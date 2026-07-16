وفق ما أورده إعلام محلي، دون تعليق فوري من السلطات العراقية..

إعلام عراقي: اصطدام مسيّرة "مجهولة" بباخرة شحن في ميناء البصرة وفق ما أورده إعلام محلي، دون تعليق فوري من السلطات العراقية..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، باصطدام طائرة مسيّرة "مجهولة المصدر" بباخرة شحن تجارية راسية في ميناء البصرة أقصى جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع انفجار، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية بينها موقع "شفق نيوز" عن المصدر قوله، إن الطائرة المسيّرة ارتطمت بباخرة شحن راسية محملة بسيارات قادمة من دولة الإمارات.

واستبعد مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق وجود أي تأثير للحادث على حركة الملاحة البحرية.

وأكد على أنه "لا يوجد أي توقف لعمليات التصدير أو العمل المشترك في ميناء البصرة، وأن الأوضاع التشغيلية تسير بشكل طبيعي"، وفق "شفق نيوز".

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من إعلان السلطات العراقية، الأربعاء، سقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر داخل حرم ميناء "الفاو الكبير" بمحافظة البصرة.

وتحطمت المسيّرة بالكامل داخل ساحة الحاويات دون تسجيل أضرار، مع تأكيد الموانئ العراقية حينها استمرار العمليات بشكل طبيعي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قائم مقام قضاء الفاو، وليد الشريفي.

وفي سياق أمني متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق، مساء الأربعاء، نجاح قوات التحالف الدولي في إسقاط 8 طائرات مسيّرة مجهولة في أجواء محافظة أربيل، دون وقوع أي ضحايا بشرية.

وتتزامن هذه الحوادث مع استئناف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد استخدام الطائرات المسيّرة مجهولة المصدر في تتبع واستهداف الممرات الحيوية ومياه الخليج.

كما تأتي في وقت تبذل فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، حراكا أمنيا ودبلوماسيا لضبط السلاح وحصر المسؤولية الأمنية بيد الدولة.