مقديشو.. الحكومة تتهم رئيس وزراء أسبق بقيادة ميليشيا هاجمت مركز شرطة

إسطنبول / الأناضول

اتهمت الحكومة الصومالية رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري بقيادة ميليشيا مسلحة هاجمت مركز للشرطة في حي هولو داغ بالعاصمة مقديشو.

وقالت الحكومة، في بيان الأربعاء، إن "ميليشيات مسلحة ملثمة، ومزودة بأسلحة ثقيلة، استهدفت مركزا للشرطة في مديرية هولو داغ"، حسب وكالة الأنباء الرسمية "صونا".

وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة مأهولة بالسكان، مما عرض المدنيين للخطر.

واتهمت ما قالت إنها "ميليشيات مسلحة" يقودها رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري بتنفيذ الهجوم.

الحكومة تابعت أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقا رسميا لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".

وشددت على أنها "لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف زعزعة أمن العاصمة أو عرقلة عمل الأجهزة الأمنية أو نشر الفوضى وإثارة الذعر بين المواطنين".

من جانبه، قال خيري عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية الأربعاء: "تعرّضنا لهجوم على أيدي قوات يقودها الرئيس المنتهية ولايته"، بينما كنت أستعد لـ"تظاهرة سلمية" في اليوم التالي.

ويقول قادة المعارضة إن ولاية رئيس البلاد حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو/ أيار الماضي، وكانوا يعتزمون تنظيم احتجاجات الخميس.

ومنتصف مايو الماضي، أعلن حسن شيخ محمود بدء تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي، وقال إن ولاية الحكومة الحالية تنتهي في 15 مايو 2027.

ومن أبرز تعديلات الدستور الجديد، انتخاب رئيس البلاد من جانب الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون ولايته خمس سنوات بدلا من أربع كما كان بالدستور المؤقت.