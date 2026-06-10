وصل إلى مقديشو وسط دعم واسع بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، ما حرمه من أن يصبح أول صومالي يشارك في تحكيم كأس العالم..

الصومال.. استقبال حاشد للحكم عمر عرتن بعد استبعاده من المونديال وصل إلى مقديشو وسط دعم واسع بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، ما حرمه من أن يصبح أول صومالي يشارك في تحكيم كأس العالم..

إسطنبول/ الأناضول

وصل الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن، الأربعاء، إلى العاصمة مقديشو، وسط استقبال رسمي وشعبي، بعد أيام من استبعاده من تحكيم كأس العالم 2026 بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار آدم عبد الله الدولي في مقديشو، وزراء ونواب في البرلمان الفيدرالي، وممثلون عن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، إلى جانب مسؤولين وشخصيات من المجتمع المدني، وفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وقالت الوكالة إن عرتن حظى بدعم دولي بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في إدارة بطولة كأس العالم.

ويعدّ عرتن، الفائز بجائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، أول حكم صومالي كان مرشحا للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم.

واستبعد من قائمة حكام بطولة كأس العالم 2026، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة في مطار ميامي الدولي، رغم امتلاكه التأشيرة والوثائق المطلوبة.

ولم توضح السلطات الأمريكية الأسباب التفصيلية لمنع عرتن من دخول البلاد، فيما أفادت تقارير بأن دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عدته غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بإجراءات التدقيق.

وتعد الصومال إحدى الدول المشمولة بقيود سفر فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إن عرتن سيغيب عن البطولة، مؤكدا أنه لا يشارك في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة، وأن السلطات أبلغته بأن وضع الحكم الصومالي لن يتغير في الوقت الحالي.

من جانبه، قال عرتن لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية".

وأضاف: "أنا مجرد حكم يحاول أن يعيش حلمه، أكبر حلم في حياتي، وهو المشاركة في كأس العالم. أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي".

وكشف الحكم الصومالي، أنه خضع لمقابلة هجرة استمرت 11 ساعة، ثم نُقل إلى زنزانة احتجاز منفصلة حيث بقي عدة ساعات قبل وضعه على متن رحلة جوية عائدة إلى إسطنبول.

وأكد عرتن أنه كان يملك كل الأوراق والتأشيرة الصحيحة.

ولم يكن ممكنا لعرتن البقاء خارج الولايات المتحدة والاكتفاء بتحكيم المباريات التي تقام في كندا أو المكسيك، بعد أن أنشأ رئيس لجنة الحكام في "فيفا" بييرلويجي كولينا مركزا تدريبيا لحكام البطولة في ميامي.

وحسب "فيفا"، تضم قائمة حكام مونديال 2026 نحو 52 حكم ساحة و88 حكما مساعدا و30 حكم فيديو، يقيم معظمهم في ميامي للتدريب والإعداد طوال البطولة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح ترامب للصحفيين بأنه لا يريد مهاجرين صوماليين في الولايات المتحدة، ودعاهم إلى "العودة إلى حيث أتوا".

والثلاثاء، أعربت وزارة الرياضة الصومالية عن أسفها لعدم التوصل إلى حل لأزمة منع الحكم الدولي عرتن من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في تحكيم كأس العالم، رغم جهود دبلوماسية ومفاوضات أجرتها الحكومة مع واشنطن والفيفا.

وأكدت دعمها الكامل له، مشددة على أنها ستواصل دعم تطوره المهني ومشاركته في الفرص الدولية المستقبلية.