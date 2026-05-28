بوتين: ملايين الأشخاص قد يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقد في كازاخستان..

أستانة/ الأناضول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن سوق العمل يشهد إعادة تشكيل واسعة بفعل تطور الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن ملايين الأشخاص قد يفقدون وظائفهم أو يضطرون إلى تغيير مهنهم في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقد في العاصمة الكازاخية أستانة.

وقال بوتين إن المنتدى يوفر فرصة للحكومات وقطاع الأعمال وممثلي المجتمع للعمل على مبادرات تهدف إلى تعميق التكامل.

وأوضح بوتين أن استخدام الذكاء الاصطناعي يحدث تغييرات في جميع المجالات.

وأضاف: "يجري إعادة تشكيل سوق العمل، وقد يصبح سيناريو فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم أو اضطرارهم لتغيير مهنهم أمرا واقعا".

وتابع: "يمكن أن تختفي العديد من المهن بسبب حلول الذكاء الحاسوبي محل الإنسان، مثل هذه العمليات ستحدث حتما، يجب أن نكون مستعدين للتغيرات المستقبلية وأن نستخدمها كقوة دافعة للنمو الاقتصادي".

وأشار إلى تنفيذ برامج لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات داخل روسيا، مؤكدا أن بلاده تمتلك مصادر الطاقة اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا.

كما دعا بوتين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلا: "من المهم العمل مع شركائنا، يجب تعزيز الجهود في هذا المجال، فهذا قد يؤدي إلى نتائج هائلة".

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تكتل اقتصادي إقليمي تأسس رسميا عام 2015 بقيادة روسيا، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.