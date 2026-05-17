الصحة العالمية: تفشي إيبولا بالكونغو وأوغندا يشكل حالة طوارئ دولية

جنيف/ الأناضول

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تفشي فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأوضح غيبريسوس في بيان، الأحد، أن تفشي الفيروس لا يستوفي حتى اللحظة، معايير طوارئ الجائحة وفقا للوائح الصحية الدولية.

وأضاف أنه أجرى مباحثات مع مسؤولي البلدين بشأن تفشي إيبولا الناجم عن فيروس "بونديبوغيو".

وأعرب عن امتنانه للسلطات في الكونغو الديمقراطية وأوغندا لالتزامهما باتخاذ تدابير قوية وضرورية لاحتواء التفشي، ولشفافيتهما في تقييم المخاطر التي قد يشكلها الوضع على الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.

ويُعد فيروس إيبولا، الذي يسبب نوعا من الحمى النزفية، من أخطر الفيروسات التي شهدتها إفريقيا، إذ ظهر لأول مرة عام 1976 في كل من السودان والكونغو الديمقراطية.

وشهد غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2017 أكبر موجة تفش للفيروس في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث أُصيب نحو 30 ألف شخص، وتوفي أكثر من 11 ألفا منهم.