4 قتلى بينهم طفلان بغارات إسرائيلية على قطاع غزة بينهم ممرض وطفله قتلا بقصف استهدف شقة سكنية بمدينة غزة..

غزة/ رمزي محمود وحسني نديم/ الأناضول

قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلان، الاثنين، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، قتل الممرض محمد الهبيل، وطفله موسى، إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على شقتهما السكنية قرب دوار أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع، قتلت سيدة وأصيب شخصان، أحدهما بجروح خطيرة، جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لفلسطينيين.

كما قتل الطفل ريان بهاء أبو العجين (3 أعوام)، وأصيب والده بجروح متوسطة، إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة وادي السلقا شرق دير البلح وسط القطاع.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، أصيبت طفلة برصاصة في الصدر أطلقها الجيش الإسرائيلي المتمركز في منطقة عباس كيلاني بشارع الشيماء، ووصفت المصادر الطبية حالتها بالحرجة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت منذ دخوله حيز التنفيذ عن مقتل 992 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و144 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة الاثنين.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.