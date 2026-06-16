إثر اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بينهما

وكالة فارس: عبور أولى السفن الإيرانية منطقة الحصار البحري دون عوائق إثر اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بينهما

إسطنبول / الأناضول

أفادت وكالة "فارس" للأنباء، الثلاثاء، بأن أولى السفن الإيرانية عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون عوائق، وذلك عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن ذلك جاء بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات برفع الحصار البحري عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.

وأوضحت أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة تدعى VLCC، وسفينة أخرى مخصصة لنقل المواشي، توجهتا من المياه المفتوحة نحو موانئ إيرانية.

وأشارت إلى أن ناقلة إيرانية تحمل نفطا عبرت بحر عُمان متجهة إلى ميناء التصدير المخصص لها، دون ذكر تفاصيل أكثر حول الوجهة.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين، أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

وكانت الولايات المتحدة تفرض منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.