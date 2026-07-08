رئيسة الوزراء مته فريدريكسن تحدثت للصحفيين قبيل اجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو ضمن القمة 36

قمة الناتو بأنقرة.. الدنمارك تدعو لإعادة تسليح أوروبا وتعزيز الحلف رئيسة الوزراء مته فريدريكسن تحدثت للصحفيين قبيل اجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو ضمن القمة 36

أنقرة ، إسطنبول / الأناضول

دعت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إلى إعادة تسليح أوروبا، وإلى تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاءت تصريحات فريدريكسن خلال حديثها للصحفيين، الأربعاء، قبيل انطلاق القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت: "نحتاج إلى حلف ناتو أقوى، لدينا أقوى تحالف في التاريخ، ويجب أن نحافظ عليه كذلك. والرسالة الرئيسية التي أحملها اليوم هي أهمية إعادة تسليح أوروبا".

وطالبت فريدريكسن بإنشاء قاعدة صناعية دفاعية قوية في أوروبا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الشأن الأوكراني، أضافت: "يجب أن نقدم مزيدا من الدعم لأوكرانيا، ونزيد الضغط على روسيا، ونضمن أن تكون أوكرانيا المنتصر الشرعي الوحيد في هذه الحرب".

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء قمة الحلف للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.



** "غرينلاند ليست للبيع"

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية موقف الولايات المتحدة من جزيرة غرينلاند، مؤكدة أن موقف بلادها "واضح تماما".

وأردفت: "غرينلاند ليست للبيع، ونتوقع من الجميع، بمن فيهم حلفاؤنا، احترام حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره".

وأكدت التزام بلادها الكامل بمبدأ الدفاع الجماعي الذي يقوم عليه الناتو، وأنها لا تشك في التزام الولايات المتحدة بهذا المبدأ.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء آيسلندا كريسترون فروستادوتير: "غرينلاند ملك لشعب غرينلاند، وهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من الولايات المتحدة".

وشددت فروستادوتير على ضرورة التركيز على التهديد الروسي بدلا من الانشغال بالنقاشات المتعلقة بغرينلاند.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مرارا أن بلاده بحاجة لضم غرينلاند، لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، فيما رفضت الدنمارك وغرينلاند هذه التصريحات.

وغرينلاند تتمتع بحكم ذاتي وتتبع للدنمارك، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي.

