قاليباف: لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني رئيس البرلمان الإيراني أكد أن فريق بلاده المفاوض لا يثق بأقوال ووعود الجانب الأمريكي..

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس برلمان إيران ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، ما لم يتم ضمان حقوق الشعب الإيراني.

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح قاليباف أن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج ما تحقق من إنجازات، وأن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بأقوال ووعود الجانب الأمريكي.

وأضاف قائلا: "المعيار بالنسبة لنا هو تحقيق مكاسب ملموسة، وفي المقابل سنفي بالتزاماتنا. ولن نوافق على أي اتفاق ما لم تُضمن حقوق الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط اقتصادية وشن حملات دعائية عبر وسائل الإعلام بهدف تقويض الوحدة الوطنية الإيرانية، مؤكدا أن هذه المحاولات "مجرد وهم".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.