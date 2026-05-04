غزة.. تسليم أول مجلس بلدي منتخب في دير البلح منذ 22 عاما عقب انتخابات محلية أفرزت 4 قوائم، وسط تحديات إنسانية كبيرة وتزايد أعداد النازحين، في ظل استمرار الحرب وتضرر البنية التحتية.

غزة/ حسني نديم / الأناضول

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الاثنين، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي المنتخب، في خطوة تُعد الأولى منذ أكثر من 22 عاما، عقب إجراء انتخابات محلية في المدينة.

وجرت المراسم خلال حفل أُقيم على أرض ملعب "العنان" في المدينة، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة سمير مطير، ورئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج، إلى جانب رؤساء بلديات وشخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير.

وبحسب مراسل الأناضول، سلم المجلس البلدي السابق برئاسة نزار عياش، مهام رئاسة البلدية إلى الرئيس المنتخب خليل أبو سمرة، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية.

وجاء تشكيل المجلس الجديد عقب الانتخابات المحلية التي جرت في 25 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في 26 من الشهر نفسه، فوز قائمة "نهضة دير البلح" بـ6 مقاعد، وقائمة "المستقبل" بـ5 مقاعد، فيما حصلت قائمتا "دير البلح تجمعنا" و"السلام والبناء" على مقعدين لكل منهما.

وخلال الأيام الماضية، توصلت القوائم الفائزة، التي يغلب عليها الطابع العشائري، إلى توافق بشأن آلية عمل المجلس الجديد، تم بموجبه اختيار رئيس البلدية ونائبه وأمين السر.

وتولى عياش رئاسة البلدية خلال فترة الحرب، عقب مقتل رئيس البلدية السابق دياب الجرو في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024، جراء قصف استهدف مقر البلدية وسط المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات خدمية وإنسانية كبيرة تواجه قطاع غزة بشكل عام ومدينة دير البلح خاصة مع تزايد أعداد النازحين وتضرر البنية التحتية جراء الحرب المستمرة.

**استحقاق ديمقراطي

وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي (بالضفة)، في كلمة مصورة بثت خلال الحفل، إن هذه الخطوة تأتي عقب "استحقاق ديمقراطي جسّد إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم رغم التحديات".

وأضاف أن إجراء الانتخابات في دير البلح يحمل رسالة "بوحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات للتقسيم"، مؤكدا أن تجديد الهيئات المحلية "ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين وتطوير الأداء الخدمي".

وأعرب عن أمله في استكمال الانتخابات في باقي بلديات قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها في الإغاثة وإعادة الإعمار.

من جهته، قال وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة مطير إن هذه الخطوة تمثل "محطة وطنية تعكس صمود واستمرارية المؤسسات"، رغم الظروف المعقدة التي يمر بها القطاع.

وأشار إلى أن المدينة استقبلت خلال الحرب أعدادا كبيرة من النازحين تجاوزت قدرتها الاستيعابية، حيث لا يزال نحو ربع مليون نازح موزعين على أكثر من 40 مركز إيواء داخل نطاق البلدية.

وأوضح أن البلدية واصلت تقديم خدماتها الأساسية رغم شح الإمكانات وتضرر جزء من بنيتها، لافتا إلى مقتل رئيس البلدية السابق وأحد أعضاء المجلس، وإصابة عدد من الموظفين خلال الحرب.

وأضاف أن المجلس البلدي الجديد، يواجه تحديات كبيرة، أبرزها إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل نقص الموارد.

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي المنتخب خليل أبو سمرة، إن المرحلة القادمة ستركز على تحسين الخدمات في المدينة، وتعزيز الشفافية والانفتاح على احتياجات المواطنين.

وأضاف، في تصريح للأناضول، أن عملية التسليم والتسلّم جرت "بشكل قانوني وبروح وطنية".

وأوضح أن المدينة تواجه تحديات كبيرة، في ظل ارتفاع عدد سكانها من نحو 100 ألف قبل حرب الإبادة، إلى قرابة 300 ألف، نتيجة توافد النازحين إليها من مناطق مختلفة، لافتا إلى وجود خطط لمعالجة أوضاعهم.

وأوضح أن المجلس البلدي يعمل على خطط "إنعاش عاجل" يعقبها التعافي، وصولا إلى خطط استراتيجية تتطلب دعما دوليا.

وفي 25 أبريل الماضي، أجريت الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية ودير البلح، التي تعتبر أقل مدن القطاع تضررا من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتم إجراء انتخابات بلدية دير البلح، داخل خيام موزعة على مناطق متفرقة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وجاءت هذه الانتخابات رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها الساحة الفلسطينية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة، ووسط سياسات إسرائيلية يقول مراقبون فلسطينيون إنها تعمق من فصل غزة عن الضفة.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.