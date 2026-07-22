روبيو: نشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية وزير الخارجية الأمريكي حث دمشق على تأمين حدودها مع لبنان..

إسطنبول / الأناضول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية، ودعاها إلى تأمين حدودها مع لبنان.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول دفع سوريا إلى الانخراط في مواجهة مع حزب الله، قال روبيو للصحفيين: "ما شجعنا سوريا على القيام به هو التركيز على التحديات الداخلية التي تواجهها".

وأضاف أن الولايات المتحدة رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يأمل أن يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي "الذي تحتاجه البلاد بشدة".

وتابع: "سوريا بلد له تاريخ طويل من تعايش مكونات مختلفة جنبا إلى جنب في سلام على مدى سنوات طويلة".

وأشار كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أن دمشق لديها "مهمة كبيرة" في هذا الصدد، ولذلك شجعتها واشنطن على التركيز على هذا الأمر.

وأضاف: "لكننا ندرك أن حزب الله يُعد عدوًا لهذه الحكومة السورية الجديدة، وقد سعى في كثير من النواحي إلى تقويض هذه الحكومة مع مرور الوقت".

وختم روبيو بالقول: "من أفضل ما يمكن لسوريا القيام به لتأمين مستقبلها هو تأمين حدودها مع لبنان، حتى لا تنتقل الأسلحة والعتاد ذهابا وإيابا عبر تلك الحدود في محاولات لزعزعة استقرار سوريا".

وتمتد الحدود السورية اللبنانية لأكثر من 370 كيلومترًا، وتُعد منطقة حساسة بسبب عمليات التهريب والتنقل غير النظامي، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات.

ومنذ الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، اتجهت واشنطن إلى الانخراط مع السلطات السورية الجديدة، حيث رفعت عنها العقوبات وشطبت اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تهدف إلى دعم إعادة اندماجها دوليا وتشجيع التعافي الاقتصادي.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع "حزب الله" في لبنان، لكنه سيفعل ذلك "بطريقة مختلفة" عن إسرائيل، بحسب تعبيره.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أشار ترامب إلى أن الشرع لن يلجأ إلى هدم المباني، مضيفا أنه لم يكن يرغب في رؤية الدمار الذي لحق بها، وأن الرئيس السوري سيكون "أكثر دقة" من الإسرائيليين في تعامله مع حزب الله، وفق قوله.