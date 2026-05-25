كروغر/ الأناضول

قال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن تركيا عبرت "بوضوح شديد" عن دعمها للدعوى التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لامولا للأناضول، الاثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) الذي عُقد في منتزه كروغر الوطني.



وأضاف لامولا: "انضمت العديد من الدول، بما في ذلك تركيا، إلى الدعوى المقدمة ضد إسرائيل. ونعمل بتنسيق وثيق مع تركيا في هذا الملف، ونواصل العمل. وقد عبّرت تركيا بوضوح شديد عن دعمها للقضية".

وتعود القضية إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عندما رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطلبت جنوب إفريقيا إصدار تدابير مؤقتة نظرا للوضع الإنساني العاجل في قطاع غزة، وأصدرت المحكمة ثلاثة قرارات في 26 يناير/ كانون الثاني و28 مارس/ آذار و24 مايو/ أيار 2024، طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية في القطاع، وتقديم تقارير دورية للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير.

وتعد تركيا وإسبانيا وهولندا وأيرلندا وكولومبيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا وكوبا وبليز والبرازيل وجزر القمر وناميبيا من بين الدول التي انضمت إلى الدعوى.

