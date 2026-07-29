بري يبدي ارتياحه عقب لقائه عون واطلاعه على نتائج زيارة واشنطن الرئيس اللبناني استعرض نتائج مباحثاته الأمريكية مع رئيس البرلمان تطورات الجنوب، وفق بيان للرئاسة اللبنانية..

بيروت/وسيم سيف الدين/ الأناضول

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ارتياحه، الأربعاء، لنتائج لقائه برئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أطلعه على مخرجات زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبحث معه التطورات في الجنوب.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون استقبل بري في قصر بعبدا شرقي بيروت، حيث بحثا الأوضاع العامة والتطورات في جنوب البلاد، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وضرورة وقفها.

وأضاف البيان أن عون أطلع بري على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وعقب اللقاء، قال بري إن البحث تناول نتائج زيارة عون إلى واشنطن والأوضاع في جنوب لبنان، مضيفًا أنه "كالعادة، مرتاح للقاء"، وفق البيان.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من زيارة أجراها عون إلى الولايات المتحدة، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين، تناولت العلاقات الثنائية، ودعم الجيش اللبناني، وتنفيذ اتفاق "صيغة الإطار" مع إسرائيل، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في جنوب البلاد.

وجاء توقيع اتفاق "صيغة الإطار" بين بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي برعاية أمريكية، عقب خمس جولات تفاوض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وفي 21 يوليو/ تموز الجاري، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، فيما تُعد زوطر الغربية إحدى "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى.

ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عن مقتل 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.