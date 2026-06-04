شهد التصويت انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم القرار، الذي يحتاج ليصبح نافذا موافقة مجلس الشيوخ وترامب..

النواب الأمريكي يوافق على قرار بإنهاء حرب إيران شهد التصويت انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم القرار، الذي يحتاج ليصبح نافذا موافقة مجلس الشيوخ وترامب..

واشنطن/ الأناضول

أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا ينص على إنهاء الحرب التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.

وجاء إقرار القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، خلال تصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث صوّت 215 عضواً لصالحه مقابل رفض 208.

وشهد التصويت انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم المشروع، في خطوة وصفت بأنها تعبير ملموس عن المعارضة داخل مجلس النواب لاستمرار الحرب مع إيران، رغم امتلاك ترامب أغلبية حزبه في المجلس.

وصوّت النواب الجمهوريون توماس ماسي وبراين فيتزباتريك وتوم باريت ووارن ديفيدسون، لصالح إنهاء الحرب الأمريكية مع إيران.

وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ أيضاً على القرار وهو أمر مستبعد، فسيُحال إلى ترامب للتوقيع عليه، غير أن التقديرات تشير إلى أنه من المرجح أن يستخدم سلطة النقض (الفيتو) ضده.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان. الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.