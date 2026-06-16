الزيدي وباراك يناقشان تنفيذ خطط العراق لحصر السلاح بيد الدولة

إسطنبول/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الأمريكي توماس باراك، الثلاثاء، تنفيذ خطط الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة بغداد جمع الزيدي وباراك (يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى أنقرة)، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وناقش الجانبان "تنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة".

وشددا على "الحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود"، التي من شأنها "إبعاد العراق عن الصراعات، وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي"، وفق البيان.

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري باشرت لجنة عراقية مُشكلة لحصر السلاح بيد الدولة مهامها من بينها: وضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت كل من حركة "عصائب أهل الحق" و"سرايا السلام"، التابعة لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اندماجهما ضمن مؤسسات الدولة الأمنية.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل انتشار فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

ودعمت جماعات مسلحة عراقية إيران خلال الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.

وأشاد الزيدي وباراك بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة "ستارلينك"، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير حقلي غرب القرنة -2 والناصرية النفطيين.

كما أشادا بالمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس.

وأعرب باراك، الذي بدأ الاثنين زيارة غير معلنة المدة للعراق، عن تطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال الزيدي في البيت الأبيض منتصف يوليو/ تموز المقبل، لمناقشة مستقبل العلاقة بين البلدين.