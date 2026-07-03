الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، ياب دي هوب شيفر، أكد أن استضافة تركيا للقمة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى عدد سكانها الذي يتجاوز 80 مليون نسمة، وجيشها الضخم، والقيمة المضافة الكبيرة التي تقدمها للحلف..

أمين سابق للناتو: استضافة تركيا لقمة الحلف اعتراف بثقلها السياسي والعسكري الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، ياب دي هوب شيفر، أكد أن استضافة تركيا للقمة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى عدد سكانها الذي يتجاوز 80 مليون نسمة، وجيشها الضخم، والقيمة المضافة الكبيرة التي تقدمها للحلف..

لاهاي / الأناضول



قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ياب دي هوب شيفر، إن استضافة أنقرة لقمة الناتو يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، اعتراف بثقل تركيا السياسي والعسكري.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها عقب مشاركته في ندوة بعنوان "من لاهاي إلى قمة أنقرة: مستقبل الناتو في بيئة أمنية عالمية متحولة"، التي نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وسفارة تركيا في لاهاي، ومعهد كلينغندال الهولندي.

وأوضح دي هوب شيفر أن الناتو شهد تحولات جذرية منذ تأسيسه، مذكرا بأن الحلف تولى خلال الحرب الباردة حماية أوروبا تحت المظلة الأمريكية، قبل أن يسقط جدار برلين وينهار الاتحاد السوفيتي.

وأشار إلى أن الناتو تحول بعدها إلى بنية تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات خارج الحدود، مذكرا بأن التدخل في أفغانستان أصبح، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، إلى مهمة بقيادة الناتو تحت اسم "قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف)".

وأضاف: "اليوم يعمل الناتو في بيئة الحروب الهجينة والذكاء الاصطناعي، وعليه أن يستعد لهذا النوع من الحروب، بالتالي فإن الحلف يتجه حاليا نحو مرحلة (ناتو 3.0)".

وتطرق دي هوب شيفر إلى توقعاته من قمة الناتو المرتقبة في أنقرة.

وقال: "قمة أنقرة ينبغي أن تحقق توافقا في العديد من القضايا، وأعتقد أنها ستنجح في ذلك"، مؤكدا أن من أبرز هذه القضايا وفاء الدول الأعضاء في الحلف بالتزاماتها المالية.

وأوضح دي هوب شيفرر أن القمة ستتناول، إلى جانب المسائل المالية، الحرب المستمرة في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط.

وتابع: "التدخل المباشر في الشرق الأوسط لا يندرج ضمن مهام الناتو، لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن الأمن العالمي كل لا يتجزأ."

وفي معرض تعليقه على الادعاءات بشأن احتمال تفكك الحلف، قال دي هوب شيفر: "الناتو لن يتفكك. لقد تم الإعلان مرات عديدة عبر تاريخه أنه يحتضر أو مات".

وأردف: "بالطبع يهتم الناتو سياسيا بما يجري في العالم، بما في ذلك الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكن هذا لا يعني أنه سيتحرك عسكريا في تلك المناطق. غير أن الأمن مفهوم غير قابل للتجزئة".

واستطرد: "برأيي، سيبقى الناتو قائما وفاعلا، شريطة أن يتحمل الحلفاء الأوروبيون مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي للحلف. وكيفما شئتم انظروا إلى الأمر، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق في هذه المسألة".

وأشار دي هوب شيفر إلى أن الجناح الشرقي للحلف يمثل الأولوية الكبرى بالنسبة للناتو، إلا أنه شدد على ضرورة عدم إهمال الجناح الجنوبي أيضا.

واستطرد: "الجناح الجنوبي مهم بالنسبة لتركيا، وبالتالي فهو مهم أيضا بالنسبة للناتو".

وأكد دي هوب شيفر أن استضافة تركيا للقمة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى عدد سكانها الذي يتجاوز 80 مليون نسمة، وجيشها الضخم، والقيمة المضافة الكبيرة التي تقدمها للناتو.

وأكمل: "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لكي تتولى تركيا مجددا استضافة قمة الناتو، بعد قمة إسطنبول عام 2004 التي كانت أول قمة أشارك فيها في تركيا. إن ذلك يمثل اعترافا بجديّة تركيا وثقلها السياسي والعسكري."

وأضاف أن الناتو بحاجة إلى تعزيز عزيمته في الدفاع عن جناحه الشرقي وسائر أجنحته بشكل عام، قائلا: "تلعب تركيا دورا مهما في هذا الصدد".

وفي ختام حديثه، عرض دي هوب شيفر رؤيته لمستقبل الحلف، قائلا: "ينبغي أن يقوم السيناريو داخل الناتو على التوافق، وعلى اضطلاع الحلفاء الأوروبيين بمزيد من المسؤولية".



وتابع: "الرئيس ترامب محق في هذا الشأن. نحن، بوصفنا حلفاء أوروبيين، يجب أن نبذل المزيد. ولذلك أرى أن هيكل القيادة داخل الناتو سيتجه نحو مزيد من الطابع الأوروبي، وسنشهد عددا أكبر من الأوروبيين في مواقع القيادة".

وشدد دي هوب شيفر على ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها حتى من دون دعم عسكري أمريكي مباشر.

