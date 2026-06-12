ذكر موقع "أكسيوس" أن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي غادرت إلى أوروبا في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي لتوقيع اتفاق مع إيران..

"أكسيوس": طائرات أمريكية تتجه إلى أوروبا استعدادا لاتفاق محتمل مع إيران ذكر موقع "أكسيوس" أن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي غادرت إلى أوروبا في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي لتوقيع اتفاق مع إيران..

إسطنبول / الأناضول

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي اتجهت إلى أوروبا الخميس، استعدادا لإبرام اتفاق محتمل مع إيران.

ونقل الموقع الإخباري الأمريكي، مساء الخميس، عن مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن النشاط العسكري المتزايد مرتبط بتوقيع اتفاق مع إيران، في جنيف خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا الخميس، في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى جنيف لتوقيع اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب أكسيوس يهدف الاتفاق إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي لـ60 يوما، وفتح نافذة تفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني و وإعادة فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم عبور.

ويأتي هذا بعد ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات خلال مشاركته هاتفيا في تجمع انتخابي مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

كما قال ترامب في تدوينة الخميس: "استناداً لمناقشات مع إيران، وصلت لأعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قررتُ إلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء".

بدوره نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق، خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد "مجرد تكهنات".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.