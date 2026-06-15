أردوغان يهنئ أذربيجان بمناسبة يوم التحرير الوطني

Koray Taşdemir, Zahir Sofuoğlu
15 يونيو 2026•تحديث: 15 يونيو 2026
إسطنبول/ الأناضول
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جمهورية أذربيجان بمناسبة يوم التحرير الوطني الموافق 15 يونيو/ حزيران من كل عام.
جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين.
وقال أردوغان في تدوينته: "أتقدم بخالص التهاني إلى أذربيجان العزيزة بمناسبة يوم التحرير الوطني".
وأعرب أردوغان عن تحيات تركيا ومحبتها لجميع الأذربيجانيين، واصفا الشعبين التركي والأذربيجاني بـ"أبناء أمة واحدة في دولتين".
ويُعدّ يوم التحرير الوطني للأذربيجانيين عطلة رسمية في البلاد، ويُحتفل به في 15 يونيو من كل عام.