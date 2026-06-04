من المقرر أن يترأس الزعيمان اجتماعاً موسعاً بين وفدي البلدين، يعقبه حفل توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك..

أردوغان يستقبل رئيس النيجر بمراسم رسمية في أنقرة من المقرر أن يترأس الزعيمان اجتماعاً موسعاً بين وفدي البلدين، يعقبه حفل توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك..

أنقرة/ الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره النيجري عبد الرحمن تشياني، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وكان أردوغان في استقبال تشياني عند المدخل الرئيسي للمجمع، قبل أن يتوجها إلى ساحة المراسم حيث عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين.

وشهدت المراسم إطلاق 21 طلقة مدفعية تحيةً للرئيس الضيف.

وحيّا تشياني وحدة حرس الشرف، قبل أن يقدم الزعيمان لبعضهما أعضاء الوفدين.

والتقط أردوغان وتشياني صوراً تذكارية أمام العلمين التركي والنيجري، قبل الانتقال إلى الاجتماع الثنائي.

ومن المقرر أن يترأس الزعيمان لاحقاً اجتماعاً موسعاً بين وفدي البلدين، يعقبه حفل توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك.