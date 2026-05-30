4 سفن سياحية تقل 9 آلاف شخص ترسو في أيدن التركية

İbrahim Uzun, Mohammad Kara Maryam
30 مايو 2026•تحديث: 30 مايو 2026
أيدن / الأناضول
رست 4 سفن سياحية تقل أكثر من 9 آلاف راكب معظمهم أمريكيون، في قضاء "قوش أداسي" بولاية أيدن غربي تركيا.
وأفاد مراسل الأناضول، السبت، بأن السفن ترفع أعلام برمودا، وجزر البهاما ومالطا.
وأضاف أن عدد السياح الذين قدموا إلى المنطقة على متن هذه السفن بلغ 9 آلاف و125 سائحا، معظمهم من الولايات المتحدة.
وقام بعض السياح بزيارة مدينة أفسس الأثرية وبيت مريم العذراء، بينما تجول آخرون في مركز المدينة للتسوق.
وولاية أيدن وبالتحديد قضاء "قوش أداسي"، من أبرز الوجهات السياحية الدولية غربي تركيا، وتبرز بجمالها الطبيعي وشواطئها الخلابة، فضلا عن معالمها الأثرية والتاريخية.