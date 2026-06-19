سجل نسبة 88 بالمئة في الإقلاع ضمن المواعيد المحددة خلال الفترة بين 8 و14 يونيو/ حزيران..

يوروكنترول: مطار صبيحة بإسطنبول الأول أوروبيًا في دقة الإقلاع سجل نسبة 88 بالمئة في الإقلاع ضمن المواعيد المحددة خلال الفترة بين 8 و14 يونيو/ حزيران..

إسطنبول/ الأناضول

سجل مطار صبيحة غوكتشن الدولي في إسطنبول أعلى معدل للالتزام بمواعيد الإقلاع بين المطارات الأوروبية خلال الفترة بين 8 و14 يونيو/حزيران، وفق بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" (EUROCONTROL).

وأفادت الهيئة المشغلة للمطار "HEAŞ"، في بيان صدر الجمعة، بأنها نشرت تقرير "يوروكنترول" حول أداء شبكة الطيران الأوروبية للفترة المذكورة.

وبحسب التقرير، حقق مطار صبيحة غوكتشن نسبة 88 بالمئة في الإقلاع ضمن المواعيد المحددة، ليحل في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا من حيث دقة الالتزام بالمواعيد.

وجاء مطار إسطنبول في المرتبة الثانية بنسبة 86 بالمئة، يليه مطار أوسلو بنسبة 83 بالمئة، ثم مطار كوبنهاغن بنسبة 80 بالمئة، ومطار فيينا بنسبة 79 بالمئة.

من جانبه، قال المدير العام لهيئة تشغيل المطار فاروق قاجر إن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل مخطط ومدروس على مدى طويل.

وأضاف قاجر أن هدفهم يتمثل في مواصلة الإسهام في رؤية تركيا بقطاع الطيران، عبر نهج يركز على التميز التشغيلي ويراعي أعلى مستويات رضا المسافرين.

وتابع قائلاً: "هذه النتائج لا تعكس نجاحاً آنياً فقط، بل هي ثمرة تخطيط دقيق نُفذ خطوة بخطوة، كما تؤكد أن مطار صبيحة غوكتشن لم يعد مجرد مطار يدير حركة جوية كثيفة بنجاح، بل أصبح أيضاً أحد المراجع الأوروبية في الكفاءة التشغيلية".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة المطار على إدارة الحركة الجوية المكثفة بشكل آمن ومستدام وفعّال، إلى جانب قوة التنسيق مع الشركاء واعتماد رؤية طويلة المدى في التخطيط.

وكان مطار إسطنبول قد حل في المرتبة الأولى خلال الفترة بين 1 و7 يونيو/حزيران بنسبة 88 بالمئة، فيما جاء مطار صبيحة غوكتشن ثانياً بنسبة 87 بالمئة في دقة الالتزام بمواعيد الإقلاع، بحسب بيانات شبكة الطيران الأوروبية.