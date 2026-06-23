من المقرر أن تواصل السفينة رحلتها إلى ميناء نابولي في إيطاليا..

مرمريس التركية تستقبل سفينة عملاقة وعلى متنها أكثر من 4 آلاف سائح من المقرر أن تواصل السفينة رحلتها إلى ميناء نابولي في إيطاليا..

موغلا / الأناضول



وصلت سفينة الرحلات البحرية "إم إس سي ديفينا" التي ترفع علم بنما منطقة مرمريس بولاية موغلا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 4 آلاف و121 سائحا أجنبيا.

ورست السفينة البالغ طولها 333 مترا إلى ميناء مرمريس قادمة من قضاء "كوش أداسي" بولاية أيدن.

وتقل السفينة 4 آلاف و121 راكبا، إضافة إلى ألف و287 من أفراد الطاقم.

صورة : Sabri Kesen/AA

وبعد استكمال الإجراءات الجمركية، توجه السياح إلى زيارة سوق مرمريس وحي قلعة إيجي التاريخي ومرسى اليخوت وشاطئ أوزونيالي.

كما زار السياح مجموعات المعالم التاريخية والسياحية في مركز القضاء، وقضوا أوقاتا في المطاعم والمقاهي المطلة على البحر.

صورة : Sabri Kesen/AA

ومن المقرر أن تواصل السفينة رحلتها إلى ميناء نابولي في إيطاليا.