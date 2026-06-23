مرمريس التركية تستقبل سفينة عملاقة وعلى متنها أكثر من 4 آلاف سائح

Sabri Kesen, Yılmaz Öztürk
23 يونيو 2026•تحديث: 23 يونيو 2026
موغلا / الأناضول
وصلت سفينة الرحلات البحرية "إم إس سي ديفينا" التي ترفع علم بنما منطقة مرمريس بولاية موغلا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 4 آلاف و121 سائحا أجنبيا.
ورست السفينة البالغ طولها 333 مترا إلى ميناء مرمريس قادمة من قضاء "كوش أداسي" بولاية أيدن.
وتقل السفينة 4 آلاف و121 راكبا، إضافة إلى ألف و287 من أفراد الطاقم.
وبعد استكمال الإجراءات الجمركية، توجه السياح إلى زيارة سوق مرمريس وحي قلعة إيجي التاريخي ومرسى اليخوت وشاطئ أوزونيالي.
كما زار السياح مجموعات المعالم التاريخية والسياحية في مركز القضاء، وقضوا أوقاتا في المطاعم والمقاهي المطلة على البحر.
ومن المقرر أن تواصل السفينة رحلتها إلى ميناء نابولي في إيطاليا.