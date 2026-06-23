في ولاية وان شرقي تركيا..

كانت قاحلة صيفا.. بحيرة "آق غل" التركية تتزين بالمياه والخضرة في ولاية وان شرقي تركيا..

وان / الأناضول

عقب أمطار غزيرة بالمنطقة، ازدانت بحيرة "آق غل" بولاية وان جنوب شرقي تركيا، بالمياه والخضرة بعد أن كانت أرضا قاحلة في أشهر الصيف.

وتقع البحيرة على بعد 30 كيلومترا من مركز قضاء أوز ألب، وتمتد على مساحة تقارب 407 هكتارات، فيما يبلغ طول ساحلها نحو 9 كيلومترات.

البحيرة تلفت الأنظار بمياهها الضحلة التي تعكس زرقة السماء وبياض الغيوم، في مشهد يحاكي "بحيرة الملح" القريبة من أنقرة، وسط محيط طبيعي تكسوه الخضرة والزهور الصفراء.

صورة : Özkan Bilgin/AA

وتكتمل روعة المشهد بالجبال المحيطة التي لا تزال الثلوج تغطي قممها، ما يجعل البحيرة مقصدا لمحبي الطبيعة وهواة التصوير.

وبسبب ضحالة مياهها، يستطيع الزوار السير داخل البحيرة لمسافات طويلة، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية عن قرب.

صورة : Özkan Bilgin/AA

وتجف البحيرة عادة في فصل الصيف جراء الجفاف والتبخر الشديد، غير أن الأمطار الكثيفة التي هطلت هذا العام أعادت إليها المياه، ومنحت زوارها تجربة مختلفة بين صفاء البحيرة وخضرة محيطها.