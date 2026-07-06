فتحية.. 58 ألف رحلة طيران شراعي من جبل "بابا داغ" التركي خلال 6 أشهر

موغلا/ الأناضول

شهد جبل "بابا داغ" في قضاء فتحية بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، تنفيذ 57 ألفًا و863 رحلة طيران بالمظلات الشراعية خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويستقبل جبل بابا داغ، البالغ ارتفاعه 1965 مترًا في منطقة أولودنيز بساحلها ذي اللون التركوازي، آلاف السياح المحليين والأجانب سنويًا، ممن يرغبون في خوض تجربة الطيران الشراعي والاستمتاع بمشاهدة المنطقة من السماء.

وينطلق السياح من مدارج الجبل بالمظلات الشراعية برفقة طيارين محترفين، ليحلقوا فوق أولودنيز ويشاهدوا طبيعتها الخلابة من ارتفاع يقارب ألفي متر.

كما يعيش المشاركون لحظات مليئة بالحماس، خاصة مع الحركات البهلوانية التي ينفذها الطيارون خلال التحليق.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية طياري الطيران الشراعي في أولودنيز، ظافر شكرجي، للأناضول، إن الطيران الشراعي يأتي في مقدمة الأنشطة السياحية التي يقبل عليها زوار فتحية.

وأضاف أن عدد الرحلات خلال النصف الأول من العام سجل زيادة بـ5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبها، قالت أتشيليا أورغون، القادمة من ألمانيا لقضاء عطلتها في فتحية، إنها خاضت تجربة الطيران الشراعي لأول مرة، مشيرة إلى أنها كانت تجربة رائعة.

وأضافت أورغون: "كنت خائفة ومتحمسة في البداية، لكنني عشت تجربة جميلة جدًا، ففتحية مكان رائع أصلًا، وتجربة رؤيتها من السماء كانت مذهلة حقًا. أنصح الجميع بخوضها".

أما السائحان الصينيان لاي بينغ ويوانيو بينغ، فأكدا أن رحلتهما الأولى بالطيران الشراعي كانت جميلة للغاية، وأنهما سينصحان الآخرين بهذه التجربة عند عودتهما إلى بلدهما.​​​​​​​

