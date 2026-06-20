أعمدة الإنارة على الطريق الدائري الشمالي في ولاية قيصري تستضيف أسرابا من اللقالق التي تتغذى في الأراضي الرطبة والموائل الطبيعية المحيطة بالمنطقة...

على أعمدة الإنارة.. اللقالق ترسم مشاهد الغروب في قيصري التركية أعمدة الإنارة على الطريق الدائري الشمالي في ولاية قيصري تستضيف أسرابا من اللقالق التي تتغذى في الأراضي الرطبة والموائل الطبيعية المحيطة بالمنطقة...

قيصري / مُزاحم زاهد توزون / الأناضول

مع اقتراب غروب الشمس في ولاية قيصري وسط تركيا، تتحول أعمدة الإنارة على الطريق الدائري الشمالي إلى محطات استراحة لعشرات اللقالق، التي ترسم بمشاهد تحليقها وظلالها لوحة طبيعية آسرة ترافق السائقين على امتداد الطريق.

وتستضيف أعمدة الإنارة على الطريق الدائري الشمالي في ولاية قيصري أسرابا من اللقالق التي تتغذى في الأراضي الرطبة والموائل الطبيعية المحيطة بالمنطقة، لتتحول هذه الأعمدة مع حلول المساء إلى أماكن تجمع لافتة لهذه الطيور.

الطريق يستخدمه السائقون المتجهون نحو مدن ملاطية وسيواس وأنقرة، وبات معروفا بكثافة وجود اللقالق فوق أعمدته، حيث يمكن مشاهدتها مصطفة في مشهد يلفت الانتباه ويضفي طابعا طبيعيا على الرحلة.

وفي حديث مع الأناضول، قال السائق فولكان قره طاش، الذي يستخدم الطريق بشكل يومي، إن هذا المشهد أصبح جزءا من روتين رحلته، مضيفا أن رؤية اللقالق تمنح السائقين شعورا بالراحة والمتعة.

وأضاف قره طاش أن أعمدة الإنارة أصبحت بمثابة أعشاش طبيعية لهذه الطيور، وأن الطريق يبدو وكأنه حديقة مفتوحة، مشيرا إلى أنه أحيانا يتوقف لالتقاط صور لها بسبب جمال المشهد.

وأوضح أن أكثر من مئة عمود إنارة على امتداد الطريق قد تستضيف لقالق، ما يجعل المشهد حاضرا بشكل شبه دائم أمام السائقين.

