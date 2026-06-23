سفينة تحمل 1749 سائحا ترسو في ميناء ألانيا جنوبي تركيا
من المنتظر أن تغادر مساءً متجهة إلى ميناء ليماسول في قبرص.
Mert Cantürk, Zahir Sofuoğlu
23 يونيو 2026•تحديث: 23 يونيو 2026
ANTALYA
أنطاليا / الأناضول
وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً.
ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا.
[1/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[2/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[3/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[4/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[5/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[6/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[1/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[2/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[3/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[4/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[5/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
[6/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.
وبعد إتمام الإجراءات الجمركية غادر السياح الميناء لزيارة المواقع التاريخية والسياحية في ألانيا، وإجراء جولة في مركز المدينة للتسوق.
ومن المنتظر أن تغادر السفينة ميناء ألانيا خلال ساعات المساء متجهة إلى ميناء ليماسول في جزيرة قبرص.