سفينة تحمل 1749 سائحا ترسو في ميناء ألانيا جنوبي تركيا

[1/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.

[2/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.

[3/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.

[4/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.

[5/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.

[6/6] وصلت سفينة الرحلات البحرية "ماريلا ديسكفري" منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية، الثلاثاء، وعلى متنها 1749 سائحاً أجنبياً. ورست السفينة البالغ طولها 264 مترا في ميناء ألانيا، بعد إبحارها من منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا جنوبي تركيا. وتُقل السفينة التي ترفع علم مالطا 1749 سائحاً، معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 742 من أفراد الطاقم.