أوضح طوران في حديث للأناضول أن العلاقات الثنائية حققت تقدما ملحوظا في مجالات التجارة والأمن والتعاون الدفاعي، إضافة إلى ملفات التأشيرات والاستعدادات للقمم الدولية التي ستستضيفها تركيا.

سفير أنقرة لدى برلين: العلاقات التركية الألمانية تشهد زخما كبيرا أوضح طوران في حديث للأناضول أن العلاقات الثنائية حققت تقدما ملحوظا في مجالات التجارة والأمن والتعاون الدفاعي، إضافة إلى ملفات التأشيرات والاستعدادات للقمم الدولية التي ستستضيفها تركيا.

برلين/ بهاء الدين غونولطاش/ الأناضول

السفير التركي غوكهان طوران في حديث للأناضول:

- العلاقات الثنائية حققت تقدما ملحوظا في مجالات التجارة والأمن والتعاون الدفاعي

- التعاون الاقتصادي اكتسب زخما جديدا بعد زيارة وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه إلى أنقرة

- الجانبان يعملان على إعادة تفعيل آلية "المشاورات الحكومية المشتركة" على مستوى القادة

قال سفير أنقرة لدى برلين، غوكهان طوران، إن العلاقات المتجذرة بين تركيا وألمانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة زخما كبيرا على الصعيدين السياسي والبروتوكول الدبلوماسي.

وأوضح طوران في حديث للأناضول أن العلاقات الثنائية حققت تقدما ملحوظا في مجالات التجارة والأمن والتعاون الدفاعي، إضافة إلى ملفات التأشيرات والاستعدادات للقمم الدولية التي ستستضيفها تركيا.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى برلين أسفرت عن انعقاد الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي-الألماني بعد انقطاع دام 12 عاما، حيث جرى بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية واتخاذ قرارات مهمة بين الجانبين.

كما لفت إلى أن التعاون الاقتصادي اكتسب زخما جديدا بعد زيارة وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه إلى أنقرة، وعقد الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية-الألمانية ومنتدى الطاقة السابع.

وفي المجال الأمني والدفاعي، أكد طوران أن البلدين كثفا اتصالاتهما خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى مشاركة تركيا في مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإرسالها سفينة أناضولو إلى بحر الشمال، إضافة إلى زيارة وحدات عسكرية تركية لميناء كيل الألماني.

وأفاد السفير التركي بأن الجانبين يعملان على إعادة تفعيل آلية "المشاورات الحكومية المشتركة" على مستوى القادة، والتي عُقدت سابقا مرة واحدة خلال فترة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

وفي ما يتعلق بالفعاليات الدولية، أشار طوران إلى أن أنقرة ستستضيف في يوليو/ تموز المقبل قمة تاريخية لقادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فيما ستحتضن أنطاليا في نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31).

وعن أزمة تأشيرات شنغن، أكد طوران أن الملف يحظى بأولوية دائمة في المباحثات مع الجانب الألماني.

وأشار إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتسهيل حصول رجال الأعمال والطلاب والفنانين على التأشيرات، وزيادة عدد الموظفين المختصين بمعالجة الطلبات في البعثات الألمانية بتركيا.

وأضاف أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية، وأن أنقرة تواصل اتصالاتها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول دائمة للمشكلة.