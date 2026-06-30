خليج ساروس التركي.. وجهة مفضلة لعشاق الغوص وهواة التصوير تحت الماء

تشاناق قلعة / تشيغدم أليناق / الأناضول



يواصل خليج ساروس شمال غربي تركيا، خطف أنظار الغواصين ومصوري الأعماق من داخل البلاد وخارجها، لنقاء مياهه وثراء طبيعته واحتضنه للعديد من الكائنات البحرية، ما يجعل منه واحدا من أبرز وجهات التصوير تحت الماء.

ويُعتبر خليج ساروس من الوجهات المفضلة لهواة التصوير تحت الماء، لما يضمه من تنوع كبير في الحياة البحرية يشمل "أرانب البحر" والشعاب المرجانية إضافة إلى حطام السفن.

وتوفّر أعماق خليج ساروس، بما تضمه من تنوع كبير في الكائنات البحرية والشعاب الطبيعية والصناعية، مشاهد فريدة لمصوري الأعماق المحليين والأجانب، فيما تُعد منطقة "فاطمة قادين كوي" مركزا رئيسيا لأنشطة الغوص والتصوير تحت الماء.

ويشارك محبو التصوير تحت الماء في ورش عمل تهدف إلى تطوير مهاراتهم في هذا المجال، تشمل أساليب الإضاءة والتكوين وتقنيات التصوير تحت الماء بشكل تطبيقي.

ورافقت عدسة الأناضول أحد هذه الورش التدريبية التي أُقيمت في منطقة "فاطمة قادين كوي"، حيث جرى رصد أجواء التدريب الميداني للمشاركين أثناء الغوص وتوثيق الحياة البحرية في خليج ساروس.

وفي حديث مع الأناضول، قال المدرب بولنت شَلّي، الذي نظم ورشة تصوير ماكرو، إن هذه الورش تهدف إلى تطوير خبرات المهتمين بالتصوير تحت الماء وتحسين مهاراتهم.

وأوضح أنهم يقومون خلال التدريب بالغوص أولا ثم تقييم الصور الملتقطة، بهدف رفع مستوى المشاركين في هذا المجال.

وأكد شَلّي أن خليج ساروس يُعد من أهم البيئات البحرية في تركيا من حيث التنوع الحيوي، مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بتركيبة طحلبية غنية تشكل قاعدة النظام البيئي البحري.

من جانبه، قال مدرب الغوص أونور أجار إن المنطقة تُعد من الأماكن النادرة في بحر إيجه، حيث تمتلك قدرة على تنظيف نفسها ذاتيا، ما يجعلها بيئة مناسبة لتكاثر الكائنات البحرية الصغيرة.

وأوضح أن التيارات المائية الباردة تسهم في تنوع كبير في الحياة البحرية، وهو ما يجعل المنطقة وجهة مفضلة لمصوري الأعماق.

وأشار إلى أن وجود حطام سفن الحرب العالمية الأولى التي تم تحويلها إلى مواقع غوص منظمة ساهم في تطوير سياحة الغوص في المنطقة.

بدوره، قال مصور الأعماق فولكان أونور إن الموقعين اللذين جرى الغوص فيهما في إطار الورشة يُعدان مصدرا مهما للتصوير الماكرو، مشيرا إلى رصد أنواع متعددة من الكائنات البحرية.

كما قالت إشيل أوزجان إنها بدأت الاهتمام بالتصوير تحت الماء منذ عامين، مشيرة إلى أن تجربتها في ساروس كانت مفاجئة بسبب غنى الحياة البحرية وقرب الموقع من إسطنبول.

أما الغواص فرات قرطال فقال إن انخفاض حرارة المياه يزيد من نشاط الكائنات البحرية في المنطقة، لافتا إلى تنوع كبير في الحياة البحرية خلال الغوص، ما جعل التجربة ممتعة وثرية.