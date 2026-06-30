ينطلق القطار من أنقرة مروراً بولايات قريق قلعة، وقيصري، وسيواس، وملاطيا، وإلازيغ، وبينغول، وموش، وصولاً إلى طاتوان، في أحد أطول خطوط السكك الحديدية في تركيا.

تركيا.. قطار "بحيرة وان" يتيح للمسافرين استكشاف جمال الطبيعة ينطلق القطار من أنقرة مروراً بولايات قريق قلعة، وقيصري، وسيواس، وملاطيا، وإلازيغ، وبينغول، وموش، وصولاً إلى طاتوان، في أحد أطول خطوط السكك الحديدية في تركيا.

بينغول / الأناضول

يوفر قطار "بحيرة وان" السريع، الذي يربط بين العاصمة التركية أنقرة وقضاء طاتوان بولاية بتليس، تجربة سفر فريدة لمسافريه عبر رحلة طولها 1267 كيلومترًا، يمر خلالها وسط مناظر طبيعية متنوعة في شرقي البلاد.

وينطلق القطار من أنقرة مرورًا بولايات قريق قلعة وقيصري وسيواس وملاطيا وإلازيغ وبينغول وموش وصولًا إلى طاتوان، في أحد أطول خطوط السكك الحديدية في تركيا.

وخلال رحلته في منطقة شرقي الأناضول، يعبر القطار جسورًا تمتد فوق بحيرتي سدي "آشاغي قلعة كوي" على نهر مراد و"كبان" على نهر الفرات، إلى جانب الأنفاق وسفوح الجبال، ما يمنح الركاب مشاهد طبيعية مميزة.

ووثّقت طائرة مسيّرة القطار أثناء مروره بين ولايتي إلازيغ وبينغول، حيث يشق طريقه بين السهول الخضراء والأراضي الزراعية والأنهار والأنفاق، في مشاهد تجذب هواة التصوير.

وقال المسافر صباح الدين قورقوت (80 عامًا) إن رحلته بدأت من أنقرة، واصفًا الطبيعة على طول المسار بأنها "رائعة".

وأضاف: "أنصح الجميع بخوض هذه التجربة، فقد كانت رحلة مليئة بالمناظر الخلابة".

بدوره، قال المصور بلال قالا إنه توجه إلى جسر بحيرة سد "آشاغي قلعة كوي" لتوثيق مرور القطار، مشيرًا إلى أن المشهد الذي يتشكل أثناء عبوره الجسر "فريد من نوعه".