من المقرر أن تغادر السفينة " أم أس سي ديفينا" مرمريس مساء متجهة إلى ميناء نابولي الإيطالي

تركيا.. سفينة تحمل 4140 سائحا ترسو في ميناء مرمريس من المقرر أن تغادر السفينة " أم أس سي ديفينا" مرمريس مساء متجهة إلى ميناء نابولي الإيطالي

موغلا / الأناضول

وصل 4 آلاف و140 سائحا إلى قضاء مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، على متن سفينة الرحلات البحرية "أم أس سي ديفينا"، التي ترفع علم بنما.

وأفاد مراسل الأناضول، الثلاثاء، بأن السفينة، البالغ طولها 333 مترا والقادمة من قضاء كوش أداسي بولاية آيدن، رست عند الرصيف الكبير في ميناء مرمريس.

وأضاف أن السفينة تقل 4 آلاف و140 راكبا، معظمهم من دول أوروبية، إلى جانب ألف و277 فردا من طاقمها.

صورة : Durmuş Genç/AA

وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية، غادر السياح الميناء وتجولوا في سوق مرمريس، وحي "قلعة إيجي" التاريخي، ومرسى مرمريس لليخوت، وشاطئ أوزون يالي.

كما زار الركاب، ضمن مجموعات، المواقع التاريخية والسياحية في مركز القضاء، وقضوا وقتا في المطاعم والمقاهي المطلة على البحر.

وتوجه بعض السياح في رحلات يومية إلى مدينة كاونوس الأثرية في حي داليان التابع لقضاء أورتاجا، فضلا عن زيارة الخلجان المحيطة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة "MSC Divina" مرمريس مساء، متجهة إلى ميناء نابولي الإيطالي.