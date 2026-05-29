أماسرا التركية تستقبل سفينة ضخمة تقل 1079 سائحا روسيا "أستوريا غراندي" أتمت بذلك رحلتها المئوية إلى أماسرا منذ 3 أغسطس 2022

بارطن / الأناضول

رست السفينة السياحية "أستوريا غراندي"، الجمعة، في ميناء أماسرا بولاية بارطن على سواحل البحر الأسود شمالي تركيا، قادمة من مدينة سوتشي الروسية وعلى متنها 1079 راكبا.

ووصلت السفينة المكونة من 11 طابقا إلى مركز أماسرا السياحي، الشهير بطبيعته وتاريخه العريق، وعلى متنها 1079 سائحا بالإضافة إلى طاقم عمل مكون من 453 شخصا، لتتم بذلك رحلتها المئوية إلى البلدة منذ 3 أغسطس/ آب 2022.

وعقب إتمام إجراءات العبور القانونية، تم توزيع منشورات تعريفية باللغة الروسية على السياح عند مخرج الميناء، وفق مراسل الأناضول.

وبعد ذلك، غادر السياح الميناء لزيارة المعالم التاريخية والسياحية في المنطقة، مثل "متحف أماسرا"، و"سوق تشيكيجيلار" (التجاري التقليدي)، و"الميناء الكبير"، و"قلعة أماسرا"، و"جسر كمرة".

فيما توجه جزء من الركاب عبر حافلات سياحية لزيارة بلدة "صفران بولو" التابعة لولاية قارابوك المجاورة، وهي بلدة شهيرة بنزلها وبيوتها التاريخية ومدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

