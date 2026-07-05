30 وفاة و800 إصابة بالكوليرا في غرب كردفان منذ 20 يونيو بحسب هيئة إغاثية سودانية..

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول



أعلنت هيئة إغاثية سودانية، الأحد، عن 30 حالة وفاة و800 إصابة بوباء الكوليرا في ولاية غرب كردفان غربي البلاد، منذ تفشي الوباء في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت "هيئة غرفة طوارئ دار حمر" (غير حكومية)، في بيان، بتفشي وباء الكوليرا في محافظتي ود بنده والنهود والقرى المجاورة لهما بولاية غرب كردفان.

وتتواجد هذه الهيئة على الأرض، إذ تعالج هذه الحالات باعتبار أن المنطقة تسيطر عليها "قوات الدعم السريع"، حسب مراسل الأناضول.

وأضافت الهيئة: "بلغت الإحصائيات حتى الآن 30 حالة وفاة، و800 إصابة بوباء الكوليرا في أكثر من 25 قرية".

وأشارت إلى نفاد أدوية مرض السكر في المحافظات الشمالية لولاية غرب كردفان.

وناشدت "المنظمات الإنسانية والجهات الصحية بالتدخل العاجل، لتوفير الأدوية والمحاليل والمعينات الطبية اللازمة لاحتواء الوباء".

ودعت المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الوقاية من الكوليرا".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان، تسجيل 911 إصابة بوباء بالكوليرا بولايتي غرب وشمال كردفان، بينها 127 حالة وفاة.

ويأتي تفشي الوباء بينما تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح.