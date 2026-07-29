في تصريحات لوزير الخارجية السوداني أثناء مراسم وضع حجر أساس مبنى سفارة الخرطوم الجديد في أنقرة..

وزير خارجية السودان: مبنى سفارتنا الجديد بأنقرة رمز للصداقة مع تركيا في تصريحات لوزير الخارجية السوداني أثناء مراسم وضع حجر أساس مبنى سفارة الخرطوم الجديد في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، إن مبنى سفارة بلاده الجديد في أنقرة يمثل رمزا ملموسا للصداقة العميقة والراسخة بين السودان وتركيا.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مراسم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة السودان في العاصمة التركية.

وأكد سالم أن المشروع يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.

وأضاف أن المشروع يتجاوز إنشاء منشأة دبلوماسية، ويعكس عزم السودان على تعزيز حضوره الدبلوماسي وتطوير مؤسساته وتوسيع علاقاته مع شركائه الدوليين، وفي مقدمتهم تركيا.

وأعرب سالم عن شكره للحكومة التركية على دعمها وتعاونها، ولجميع المساهمين في تنفيذ المشروع، متمنيا إنجازه بنجاح ليكون شاهدا دائما على الصداقة والتعاون بين البلدين.

وشارك في المراسم مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، أمجد فريد الطيب، وسفير السودان لدى أنقرة نادر يوسف الطيب، إلى جانب ممثلي بعثات أجنبية ومدعوين.

بدوره، قال السفير الطيب إن المراسم لا تقتصر على وضع حجر أساس مبنى جديد، بل تؤسس لفصل جديد من الشراكة بين السودان وتركيا.

وأضاف أن المبنى سيحتضن جهود تعزيز التجارة والأمن والتعاون بين شعبي البلدين.

وعقب المراسم، تفقد الوزير سالم موقع المشروع واطلع على تفاصيله.

