خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وفق بيان لهيئة "محامو الطوارئ"..

هيئة سودانية توثق مقتل 15 مدنيا بهجومين بمسيّرات في شمال كردفان خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وفق بيان لهيئة "محامو الطوارئ"..

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت هيئة حقوقية سودانية، الثلاثاء، مقتل 15 مدنيا في هجومين نفذتهما طائرات مسيّرة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت هيئة "محامو الطوارئ"، في بيان، إن طائرة مسيّرة استهدفت صباح الثلاثاء سيارة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وأضافت أن طائرة مسيّرة أخرى استهدفت، الاثنين، سيارة مدنية كانت تقل مواطنين في طريقهم إلى مناسبة زفاف بقرية الشعطوط شرق محافظة جبرة الشيخ، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا، بينهم 5 نساء.

ولم تحدد الهيئة الجهة المسؤولة عن الهجومين.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، بينما لا تعلّق الأخيرة على هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تعمل على "حماية المدنيين".

وأشارت الهيئة إلى أن الهجومين يأتيان ضمن نمط متصاعد من هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين، في ظل استمرار تحليقها فوق الأجزاء الشمالية من الولاية ورصدها لتحركات السكان.

وأكدت أن تكرار استهداف المركبات المدنية ومصادر المياه والتجمعات السكانية يعكس نمطا ممنهجا يفرض حالة من الرعب بين السكان، ويعمّق الحصار الخانق المفروض عليهم، مع تعطل حركة التنقل وصعوبة الوصول إلى مصادر المياه والاحتياجات الأساسية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، داعية إلى وقفها، ورفع القيود التي تفاقم معاناة السكان، وضمان وصولهم الآمن إلى المياه والغذاء والخدمات الأساسية، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، مشيرة إلى أن تلك الضربات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، على خلفية خلاف بشأن دمج وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهي الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.