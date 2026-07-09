لجنة العودة: تسيير 18 حافلة تقل 800 سوداني من مصر إلى بلادهم وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداعة

السودان/ عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية في السودان، الخميس، تسيير 18 حافلة تقل 800 سوداني من مصر إلى بلادهم.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأنه جرى الخميس تفويج 800 مواطن على متن 18 حافلة من محافظات القاهرة الكبرى إلى السودان.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة (مبادرة أهلية) محمد وداعة، تأكيده استمرار عمليات تفويج العائدين وفقا للخطة الموضوعة، عبر تسيير سلسلة من الرحلات المنتظمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "وذلك تنفيذا للمرحلة الثانية من برنامج العودة الطوعية للسودانيين، من خلال تسيير 100 حافلة لتفويج 5 آلاف سوداني من مصر إلى البلاد".

وأوضح أنه نظرا لظروف البلاد وحاجتها إلى سد النقص في الخدمة المدنية، اتجهت اللجنة إلى إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص لتفويج أساتذة الجامعات والمحامين والقضاة وأسرهم.

وأكد ممثل ديوان الزكاة الحكومي الأمين عبد القادر، التزام الديوان بتفويج جميع السودانيين الذين تمكنوا من الوصول إلى مصر قادمين من ليبيا، نظرا لظروفهم الاستثنائية، دون تحديد عددهم.

وشدد على حرص ديوان الزكاة ولجنة الأمل للعودة الطوعية على تحسين الأداء وتسهيل مهمة المتطوعين والعائدين.

وفي 4 يوليو/ تموز الجاري عاد 1174 سودانيا طوعا من مصر إلى بلادهم، ضمن عمليات إعادة الراغبين في العودة من دول المهجر.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/ نيسان 2023 غادر أكثر من مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، وفق تقديرات رسمية، فيما كان يقيم فيها نحو 5 ملايين سوداني قبل الحرب، لتصبح مصر إحدى أبرز وجهات الفارين من المعارك.

وحتى نهاية العام 2025 عاد إلى السودان طوعا نحو 428 ألفا و676 شخصا، وفق أرقام سبق أن أعلنها السفير عبد القادر عبد الله، بعد مبادرة أطلقتها السلطات المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لنقل السودانيين الراغبين في العودة بقطار مخصص من القاهرة إلى أسوان.

وخلفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المتواصلة منذ العام 2023 بسبب خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وتعمل لجنة الأمل للعودة الطوعية، وهي مبادرة إنسانية أهلية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة السودانية لتسهيل العودة الطوعية الآمنة والكريمة.