قوة متحالفة مع الجيش: دمرنا 62 عربة قتالية للدعم السريع بشمال كردفان و الاستيلاء على 54 أخرى...

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول



أعلنت قوة متحالفة مع الجيش السوداني، الأحد، أن الجيش والقوات المساندة دمرت 62 عربة قتالية لـ"قوات الدعم السريع" واستولت على 54 أخرى بولاية شمال كردفان، وسط البلاد.

جاء ذلك في بيان للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش السوداني، نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت القوة المشتركة في بيانها، إن "القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة تمكنت اليوم (الأحد) من تحقيق انتصار ميداني جديد في محاور العمليات بولاية شمال كردفان".

وأضاف البيان أن العمليات "أسفرت عن تكبيد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، تمثلت في الاستيلاء على 54 عربة قتالية بحالة جيدة وتدمير وإحراق أكثر من 62 عربة أخرى، بجانب مقتل أعداد كبيرة من عناصر المليشيا وفرار من تبقى منهم تاركين معداتهم في أرض المعركة".

وأشار إلى أن القوات تمكنت من تحرير منطقتي "أم قرفة" و"جريجيخ" بشمال كردفان، بعد تطهيرهما وتأمينهما لصالح المواطنين.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش السوداني، بسط سيطرته على منطقتي "أم قرفة" و"جريجخ" بولاية شمال كردفان، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأُبَيِّض وأم درمان، عقب معارك مع "الدعم السريع".

ولم يصدر تعليق فوري من "الدعم السريع" بشأن ما أورده الجيش السوداني والقوة المشتركة.

وفجر الأحد، أعلن الجيش السوداني، سيطرته على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع "الدعم السريع".



وتكتسب مدينة بارا أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الوطني الذي يربط ولايات إقليمي كردفان ودارفور بالعاصمة الخرطوم عبر مدينة أم درمان، وكانت خاضعة لسيطرة "الدعم السريع" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أكتوبر 2025 معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.