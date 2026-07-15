قالت إنها سيطرت على "خزان أورشي" بولاية شمال دارفور غربي السودان بعد هجوم مباغت، فيما لم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع

قوة متحالفة مع الجيش السوداني تعلن استعادة منطقة خزان أورشي بدارفور قالت إنها سيطرت على "خزان أورشي" بولاية شمال دارفور غربي السودان بعد هجوم مباغت، فيما لم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، الأربعاء، استعادة منطقة "خزان أورشي" بولاية شمال دارفور (غرب)، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وتكتسب منطقة خزان أورشي أهمية إنسانية وميدانية، لكونها موردا رئيسيا للمياه في محلية أمبرو، التي تعاني شح المياه، فضلا عن وقوعها ضمن نطاق القتال شمال غربي ولاية شمال دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في حركة السكان ووصول المساعدات والإمدادات.

وقالت القوة المشتركة، في بيان مقتضب: "استطاعت قواتكم المشتركة، صباح اليوم (الأربعاء)، شن هجوم مباغت على منطقة خزان أورشي، وتكلل بفرض السيطرة الكاملة على المنطقة وطرد ميليشيا الدعم السريع".

ونشرت القوة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" مقاطع فيديو قالت إنها تظهر انتشار عناصرها في المنطقة.

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع حتى الساعة 16:33 (ت.غ).

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع، سيطرتها على خزان أورشي التابع لمحلية أمبرو، عقب هجوم شنته على المنطقة في اليوم السابق.

وقالت المقاومة الشعبية بشمال دارفور حينها إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإحراق ونهب 8 قرى في محيط الخزان، فضلا عن نزوح آلاف السكان إلى مناطق مجاورة.

واتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك لحمايتهم.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربي البلاد، باستثناء أجزاء من ولاية شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.