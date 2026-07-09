في لقاء بالخرطوم جمع رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس مع مبعوث الاتحاد الإفريقي لدى السودان محمد بلعيش

رئيس وزراء السودان ومبعوث الاتحاد الإفريقي يبحثان جهود تحقيق السلام في لقاء بالخرطوم جمع رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس مع مبعوث الاتحاد الإفريقي لدى السودان محمد بلعيش

​​​​الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس، الخميس، مع مبعوث الاتحاد الإفريقي لدى السودان محمد بلعيش، سبل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد وتنسيق جهود إنهاء الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الخرطوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ونقلت الوكالة عن بلعيش، قوله إن اللقاء مع إدريس، تناول "سبل تحقيق السلام في السودان وآليات التنسيق المشترك لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار ورفع المعاناة التي خلفتها الحرب عن المواطنين".

وأضاف أن الجانبين أكدا على "أهمية توحيد المنابر والمبادرات الهادفة إلى بناء مرحلة جديدة يسودها الوفاق والسلام بين أهل السودان جميعا".

وأشار المبعوث الإفريقي، إلى أن قيادة الاتحاد تعتزم زيارة السودان خلال الأيام المقبلة، بهدف بلورة رؤية مشتركة تسهم في تحقيق السلام في أقرب وقت بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.

وتأتي هذه التحركات الإفريقية بعد استئناف الحكومة السودانية أعمالها من الخرطوم في يناير/ كانون الثاني 2026، واستئناف وكالات الأمم المتحدة عملياتها رسمياً من مقارها داخل العاصمة.

ومؤخرا، قررت المفوضية الإفريقية إجراء تقييم أمني وسياسي سريع للبدء فوراً بإعادة فتح مكتب الاتصال المغلق منذ اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023.

وينشط الاتحاد الإفريقي في السودان ضمن الآلية الخماسية التي تضم أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والتي ترعى مشاورات بين القوى المدنية السودانية بهدف التوصل إلى وقف للحرب.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، كما أدت إلى تفاقم أزمة إنسانية تعد "من بين الأسوأ في العالم"، وفق تقديرات أممية.