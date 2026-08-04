بالتزامن مع تقدم ميداني في شمال كردفان..

رئيس الأركان السوداني: الجيش يستعد لعمليات متزامنة ضد "الدعم السريع" بالتزامن مع تقدم ميداني في شمال كردفان..

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

قال رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ياسر العطا إن الجيش يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية متزامنة على مختلف المحاور، ضمن خطة لإنهاء "تمرد" قوات "الدعم السريع" واستعادة كامل أراضي البلاد.

جاء ذلك خلال مخاطبة العطا، وهو أيضا عضو في مجلس السيادة الانتقالي، قوات مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال، المتحالفة مع الجيش، في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وفق بيان للجيش السوداني الثلاثاء.

وقال العطا إن القوات المسلحة "مؤسسة وطنية قومية مهنية، ولا تدين بالولاء لأي تيار سياسي".

وأضاف أن "القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطتها لإنهاء التمرد واسترداد كامل تراب الوطن".

وأكد جاهزية القوات والتنسيق لتنفيذ عمليات خلال المرحلة المقبلة، قال إنها ستقود إلى "حسم التمرد قريبا".

وتأتي تصريحات العطا بالتزامن مع تقدم ميداني للجيش في ولاية شمال كردفان.

وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الجيش السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة في الولاية، عقب معارك مع قوات "الدعم السريع".



وتشهد ولايات كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 معارك متواصلة بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.