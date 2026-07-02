بإطلاق خط الدوحة-بورتسودان، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في إفريقيا إلى 27..

بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى السودان بإطلاق خط الدوحة-بورتسودان، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في إفريقيا إلى 27..

إسطنبول / الأناضول

وصلت أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية القطرية، الخميس، إلى مطار بورتسودان شرقي السودان، بعد توقف الرحلات إلى البلد العربي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "وصول أولى رحلاتها الجوية إلى مطار بورتسودان في السودان".

وأوضحت أنها ستشغل 3 رحلات أسبوعيا على الخط الجديد، بما يتيح للمسافرين من السودان وإليه ربطا جويا بأكثر من 160 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي.

وبإطلاق خط الدوحة-بورتسودان يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في إفريقيا إلى 27، فيما تسير الناقلة أكثر من 190 رحلة أسبوعيا إلى القارة، وفق البيان.

وذكرت الشركة أنها بدأت رحلاتها إلى إفريقيا بالعام 1994، بإطلاق أولى رحلاتها إلى مطار الخرطوم الدولي، ليكون السودان وجهتها الإفريقية الأولى.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن "أولى طائرات الخطوط الجوية القطرية هبطت في مطار بورتسودان الدولي قادمة من الدوحة، في أول رحلة منتظمة لها إلى السودان بعد انقطاع استمر 3 سنوات".

وقال سفير السودان لدى قطر بدر الدين أحمد، في تصريحات صحفية بمطار بورتسودان، إن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى السودان "لم يأت مصادفة، وإنما نتيجة لتضحيات بذلتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها، حتى تهيأت الظروف لاستقبال إحدى كبريات شركات الطيران العالمية".

وأضاف: "ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تجسيدا للإرادة السياسية للقيادة الرشيدة في البلدين، ونتطلع إلى أن تحط طائرات الخطوط القطرية في مطار الخرطوم الدولي قريبا".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وخلف عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ.

وتسيطر "الدعم السريع" على مناطق واسعة في إقليم دارفور غربي السودان، فيما يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم وبورتسودان.