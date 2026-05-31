المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 2245 شخصا من جنوب كردفان بالسودان خلال الفترة بين 28 و30 مايو الجاري من مدن كادقلي والدلنج وهبيلا متوجهين إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، نزوح ألفين و245 شخصا من ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جراء تدهور الأوضاع الأمنية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن فرقها الميدانية لرصد النزوح قدرت نزوح "2245 شخصا من مدينتي كادقلي والدلنج وقرى تابعة لمدينة هبيلا بولاية جنوب كردفان، بين 28 و30 مايو/ أيار الجاري".

وأضافت أن النازحين توجهوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم.

وأكدت المنظمة أن الوضع "لا يزال متوترا ومتقلبا"، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات عن قرب.

وحسب آخر إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة في 11 فبراير/ شباط الماضي، نزح أكثر من 132 ألف شخص من ولايات كردفان الثلاث؛ شمال وغرب وجنوب، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبجانب إقليم دارفور ومنطقة النيل الأزرق، تشهد ولايات كردفان الثلاث اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا، بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء نحو 13 مليون شخص.