أول شحنة للمنظمة تصل إلى مدينة كادوقلي منذ ديسمبر 2024..

الصحة العالمية: وصول إمدادات طبية إلى كادوقلي والدلنج جنوبي السودان أول شحنة للمنظمة تصل إلى مدينة كادوقلي منذ ديسمبر 2024..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، وصول 8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية إلى مدينتي كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "8.5 أطنان مترية من الإمدادات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وصلت إلى مدينتي كادوقلي والدلنج، ضمن قافلة مشتركة بين عدد من الوكالات الإنسانية".

وأضافت أن "هذه أول شحنة لمنظمة الصحة العالمية تصل إلى مدينة كادوقلي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد انقطاع وصول الإمدادات بسبب القيود على الحركة، ما أدى إلى حرمان السكان من الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأساسية".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكن الجيش السوداني من فك حصار كانت قوات "الدعم السريع" تفرضه على مدينتي كادوقلي والدلنج، واستمر نحو عامين.

غير أن المدينتين ما زالتا تتعرضان لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيّرة من قبل قوات "الدعم السريع" وقوات "الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت خلال الأسابيع الأخيرة عن نزوح عشرات الآلاف.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، على خلفية خلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.