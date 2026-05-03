السودان.. 950 نازحا جديدا في ولاية جنوب كردفان خلال يوم واحد جراء استمرار حالة انعدام الأمن، بحسب منظمة الهجرة الدولية..

عادل عبد الرحيم / الأناضول



أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح 950 شخصا من منطقة ام ديبكر بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، خلال يوم واحد، جراء استمرار حالة انعدام الأمن.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان أن الفرق الميدانية لمصفوفة رصد النزوح التابعة لها، قدرت نزوح 950 شخصا من منطقة أم ديبكر بمحافظة القوز في ولاية جنوب كردفان في 30 أبريل/ نيسان الجاري.

واشارت إلى أن الوضع بالولاية لا يزال متقلبا ومتوترا للغاية، لافتة إلى أن النازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى بجنوب كردفان وإلى محافظة شيكان بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وبحسب آخر إحصائية للهجرة الدولية في 11 فبراير/ شباط الماضي نزح أكثر من 132 ألف شخصاً من ولايات كردفان الثلاث "شمال، جنوب، غرب" منذ 25 أكتوبر تشرين أول الماضي.

ومنذ ذلك الحين تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني؛ بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.