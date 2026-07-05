بسبب انعدام الأمن بعد أن اتهم حاكم دارفور قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات سلب ونهب واسعة..

السودان.. نزوح 3560 شخصا في يوم واحد من قرية بشمال دارفور بسبب انعدام الأمن بعد أن اتهم حاكم دارفور قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات سلب ونهب واسعة..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، نزوح 3560 شخصا، الجمعة، من قرية فونغو بمحافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي البلاد؛ بسبب انعدام الأمن.

وأفادت المنظمة في بيان، بنزوح حوالي 3560 شخص من قرية فونغو في 3 يوليو/ تموز الجاري (الجمعة)، بسبب انعدام الأمن.

وأشارت إلى أن النازحين توجهوا إلى مواقع أخرى داخل محافظة أمبرو.

وأكدت أن الوضع "لا يزال متوترا وشديد التقلب"، وأنها "ستواصل متابعة التطورات عن قرب".

وخلال الفترة الأخيرة، تعرضت قرى في شمال ولاية شمال دارفور لعمليات نهب وسرقة وحرق واعتداءات على المواطنين، نُسبت إلى "قوات الدعم السريع"، دون تعقيب من الأخيرة.

وفي 14 يونيو/ حزيران الماضي، اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، "قوات الدعم السريع" بتهجير أهالي قرى شمال دارفور عبر مهاجمة أمبرو، وتنفيذ عمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات المواطنين، إلى جانب إحراق الأسواق.

ومن أصل 18 ولاية في السودان، تسيطر قوات الدعم السريع على الولايات الخمس في إقليم دارفور غربي البلاد، باستثناء أجزاء من ولاية شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الثلاث عشرة الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم..

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، على خلفية الخلاف بشأن دمج القوات وتوحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، ونحو 13 مليون نازح.