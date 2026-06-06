وقالت هيئة "محامو الطوارئ" إن الهجوم استهدف منطقة أبو زعيمة بمحافظة حمرة الشيخ، وهو الثاني في المنطقة خلال 24 ساعة، دون توجيه اتهام إلى جهة

السودان.. مقتل 11 مدنيا في هجوم بمسيرة على سوق بشمال كردفان وقالت هيئة "محامو الطوارئ" إن الهجوم استهدف منطقة أبو زعيمة بمحافظة حمرة الشيخ، وهو الثاني في المنطقة خلال 24 ساعة، دون توجيه اتهام إلى جهة

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت هيئة حقوقية سودانية، السبت، مقتل 11 شخصا وإصابة عشرات آخرين إثر استهداف طائرة مسيرة سوقا بمنطقة أبو زعيمة بولاية شمال كردفان (جنوب).

وأفادت هيئة "محامو الطوارئ" (مستقلة)، في بيان، بأن طائرة مسيرة استهدفت، صباح السبت، سوق منطقة أبو زعيمة، بمحافظة حمرة الشيخ، بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات، في حصيلة أولية.

ولفتت الهيئة، إلى أن الهجوم وقع بعد أقل من 24 ساعة على هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبة مدنية في المنطقة ذاتها، في تصعيد متواصل للهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية.

وقالت إنها "تدين هذا الهجوم بأشد العبارات".



وأوضحت الهيئة، أن "تكرار استهداف المدنيين والقرى ووسائل النقل المدنية يكشف استخفافا صارخا بحياة السكان وبالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين "لا يمكن التعامل معه كأمر اعتيادي، بل يمثل تصعيدا خطيرا يستوجب وقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

ولم يشر بيان الهيئة إلى الجهة المنفذة للهجوم، غير أن المنطقة المستهدفة تشهد حاليا معارك ضارية، حيث يحاول الجيش السوداني انتزاعها من قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق السبت، قالت الهيئة إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قريتين بولاية شمال كردفان، الجمعة.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في إقليم كردفان، وقالت إن هذه الهجمات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2026.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة تعد من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.