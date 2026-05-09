السودان.. الجيش يعلن السيطرة على منطقة "الكيلي" جنوبي البلاد

الخرطوم/الأناضول

أعلن الجيش السوداني، السبت، بسط سيطرته على منطقة الكيلي، الواقعة على تخوم مدينة الكرمة، بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية /شمال المتحالفة معها.

وأفاد الجيش السوداني، في بيان، بأن "قوات الفرقة الرابعة مشاة للجيش والقوات المساندة، تمكنت من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي، بعد معارك بطولية ضد مليشيا الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية/ شمال".

وأضاف "وقد كبّدت قواتنا المليشيا المتمردة (في إشارة إلى الدعم السريع) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما فر من تبقى منهم هاربين أمام ضربات قوات الجيش".

وأكّد البيان أن الفرقة الرابعة مشاة للجيش مستمرة في العمليات العسكرية "حتى تطهير كامل مناطق المسؤولية ودحر التمرد وتأمين الحدود تعزيز الأمن والاستقرار".

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق حتى الساعة 13:20 تغ.

وفي الأسابيع الأخيرة، تشهد ولاية النيل الأزرق اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المحالفة معها، أدت إلى نزوح الآلاف من عدة مناطق ومدن بالولاية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية شمال الحكومة منذ العام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي للإقليميين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.