وزير الدفاع حسن داؤود كبرون قال إن "قوات الدعم السريع" تعيش أضعف حالاتها

السودان: الجيش يحقق تقدما ميدانيا وألحق خسائر كبيرة بـ"الدعم السريع" وزير الدفاع حسن داؤود كبرون قال إن "قوات الدعم السريع" تعيش أضعف حالاتها

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الأناضول

قال وزير الدفاع السوداني حسن داؤود كبرون، الخميس، إن القوات المسلحة حققت "تقدماً ميدانيا" في ولايات كردفان والنيل الأزرق (جنوب) ودارفور (غرب)، وألحقت "خسائر كبيرة" بـ"قوات الدعم السريع".

وأضاف كبرون في بيان، أن "الحرب مستمرة حتى القضاء على الميليشيا (الدعم السريع) وتأمين كامل تراب الوطن".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة تمضي في تنفيذ مهامها بخطى ثابتة، مستندة إلى عزيمة منسوبيها وثقة الشعب وعدالة قضيتها".

واعتبر أن قوات الدعم السريع تعيش "أضعف حالاتها"، وأن أعمال النهب والسرقة التي تنفذها في بعض مناطق كردفان ودارفور "تمثل مؤشراً على تراجعها".

وأكد الوزير أن القوات المسلحة والشعب السوداني سيحتفلان بعيد الجيش (يصادف 14 أغسطس/آب) في ظل الانتصارات الكبيرة التي تحققت، معرباً عن ثقته "بتحقيق مزيد من المكاسب خلال المرحلة المقبلة".

وبجانب دارفور وولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية.