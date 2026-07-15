المواجهات اندلعت في مدينة الدبة دون تحديد أطرافها، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المحلية..

السودان.. اشتباكات مسلحة في سوق الدبة توقع 8 قتلى و16 مصابًا المواجهات اندلعت في مدينة الدبة دون تحديد أطرافها، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المحلية..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأربعاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة الدبة شمالي البلاد.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية، في بيان، إن الاشتباكات اندلعت مساء الثلاثاء داخل سوق المدينة بولاية الشمالية بين "مكونات محلية"، دون أن تحدد هويتها أو أسباب اندلاع المواجهات.

وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم امرأة، محذرة من تصاعد مظاهر الانفلات الأمني وانتشار السلاح بين المدنيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "سودان تربيون" الإخباري المستقل، عن لجنة أمن مدينة الدبة، أن المواجهات دارت بين مجموعات متهمة بالاتجار بالمخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

ولم تصدر السلطات السودانية، حتى الآن، بيانا رسميا يوضح هوية أطراف الاشتباكات أو ملابساتها.

ودعت شبكة أطباء السودان السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادث، ومحاسبة المتورطين، وتعزيز الوجود الأمني لحماية المدنيين ومنع تجدد الاشتباكات.

كما طالبت وزارة الصحة والجهات المعنية بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، ودعم المرافق الصحية لاستقبال الحالات، وتقديم الدعم النفسي والإنساني للمتضررين وأسر القتلى.

ويأتي الحادث في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.