في مدينة الدبة، ما أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة

السلطات السودانية: الدعم السريع استهدفت محطة كهرباء بالولاية الشمالية في مدينة الدبة، ما أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، استهداف قوات الدعم السريع محطة كهرباء مدينة الدبة بالولاية الشمالية.

وأفادت لجنة أمن مدينة الدبة، في بيان، بأنه "تم استهداف محطة كهرباء مدينة الدبة التحويلية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، مما أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة إصابات خفيفة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البيان: "نوضح للمواطنين وللعالم أن هذا الاستهداف ممنهج ويستهدف الأعيان المدنية وخدمات المواطنين العزل في حياتهم اليومية".

وأكد أن مثل هذه "الأعمال الإجرامية من قبل المليشيا المتمردة لن تثنينا عن القيام بدورنا في الدفاع عن هذه الأرض والعرض، بل تزيدنا قوةً وصلابةً حتى استئصال هذه المليشيات من جذورها لينعم السودان بالأمن والأمان".

وبث ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اندلاع حريق في محطة كهرباء الدبة جراء هجوم بطائرات مسيّرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "سودان تربيون"، أن الدبة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة استهدف المحطة التحويلية للكهرباء وعددًا من المواقع العسكرية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات الدعم السريع باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق على هذه الاتهامات، وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.