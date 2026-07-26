خلال 4 أيام نتيجة تفاقم انعدام الأمن، وفق بيان للمنظمة الدولية للهجرة..

الدولية للهجرة: نزوح 2545 شخصا من قريتين في "أمبرو" بشمال دارفور خلال 4 أيام نتيجة تفاقم انعدام الأمن، وفق بيان للمنظمة الدولية للهجرة..

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، نزوح ألفين و545 شخصا من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور، غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن الفرق الميدانية قدرت نزوح حوالي 2545 شخصا من قريتي "وادي خزان"، و "وادي غانك" بمحافظة أمبرو، بين 20 و 23 يوليو/ تموز الجاري، نتيجة تفاقم انعدام الأمن.

وأشارت إلى أن غالبية النازحين عبروا الحدود إلى تشاد، مؤكدة أن الوضع في القريتين لا يزال "متوترا ومتقلبا".

وتتعرض قرى بمحافظة أمبرو منذ أكثر من شهر لهجمات من قوات "الدعم السريع" تشمل اقتحام الأسواق وإحراق القرى ونهبها، بحسب هيئة محامو الطوارئ (مستقلة).

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي ، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح ألفين و260 شخصا من قريتين بمحافظة أمبرو، بسبب انعدام الأمن.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربي السودان، وهي شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط دارفور، باستثناء أجزاء من ولاية شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش.

في المقابل، يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.